Es war eine Zitterpartie, aber am Sonntag Abend hat der Internationale Skiverband FIS grünes Licht gegeben für den Skisprung-Weltcup der Damen am Wochenende in Hinterzarten. Nach dem Umbau der Adlerschanze - mit einigen Hindernissen - ist das der erste internationale Wettbewerb dort. Der Skiclub Hinterzarten ist in seinem Jubiläumsjahr wenige Tage vor dem Weltcup voll im Einsatz und in großer Vorfreude.