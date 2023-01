Neues Design für Cego-Karten aus dem Schwarzwald

per Mail teilen

Anita Schwörer aus Titisee-Neustadt gibt einem alten Kartenspiel ein neues, frisches Aussehen. Dabei handelt es sich um Cego, ein Spiel, das fast nur noch in Baden gespielt wird.

Für Illustratorin Anita Schwörer war es dringend an der Zeit, dem beliebten Kartenspiel Cego einen neuen Look zu geben. Und weil das Spiel hauptsächlich im Badischen gespielt wird, wird die Dame zum Schwarzwaldmädel und der Hund beispielsweise zum Eichhörnchen.

"Cego, das wird ja eigentlich nur noch im Schwarzwald gespielt, und dann habe ich mich gefragt: Warum sind da keine Schwarzwälder Waldtiere drauf? Und so kam die Idee ein Schwarzwald-Cego für Schwarzwälder zu malen."

54 mal neues Design

54 Blatt hat das Kartenspiel, gut die Hälfte davon hat Anita Schwörer schon neu designt. Bis Mitte Oktober soll die moderne Version komplett sein. Noch wird auch bei Anita Schwörer mit traditonellen Karten gestochen, bei der gelegentlichen Partie mit den Cego begeisterten Nachbarn.

So sieht das neue Kartenblatt aus SWR

Und was sagen eingefleischte Fans und Stammtisch Spieler zu der Idee vom modernen Schwarzwald-Look?

"Die sind alle gespannt auf die Karten, die wissen alle schon: Anita macht das und sie freuen sich schon auf diese neuen Karten."

Und Ludwig Willmann aus Titisee-Neustadt hofft, dass das alte Kartenspiel dadurch neuen Schwung bekommt und vielleicht neue Spieler begeistert. "Das ist großartig, so eine neue Erfindung. Und das Cego-Spielen wird einfach wieder aktiviert", freut er sich.

Na wenn das so ist, dann werden die Karten in Sachen Cego wohl bald ganz neu gemischt.