Die Menschen in Villingen-Schwenningen und Vöhringen können ihre Kreuze am 9. Juni nicht nur für die Europa- und Kommunalwahl machen, ihre Entscheidung ist auch in zwei Bürgerentscheiden gefragt.

Gibt es ein neues, zentrales Hallenbad in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald Baar-Kreis)? Darf die Gemeinde Vöhringen (Landkreis Rottweil) gemeindeeigene Grundstücke in Waldgebieten der Gemeinde an Windkraftbetreiber verpachten? Diese Frage beantworten die Wählerinnen und Wähler der beiden Gemeinden am 9. Juni per Bürgerentscheid.

Gemeinsames Hallenbad in Villingen-Schwenningen?

In der Doppelstadt wird den Menschen die Frage gestellt: "Sind sie dafür, dass ein gemeinsames Hallenbad für Villingen-Schwenningen am Standort Klosterhof errichtet wird?" Bisher gibt es in den beiden Stadtteilen Villingen und Schwenningen je ein Hallenbad. Das Bad in Schwenningen wurde 2003 eröffnet, das Villinger Hallenbad ist dagegen fast schon 60 Jahre alt und stark renovierungsbedürftig, so die Stadt. In dem Bürgerentscheid sollen die Bürgerinnen und Bürger jetzt die Grundsatzfrage beantworten, ob die beiden Hallenbäder erhalten bleiben sollen, oder ob ein gemeinsames Hallenbad zwischen den beiden Stadtteilen errichtet wird.

Falls das Votum des Bürgerentscheides für ein gemeinsames Bad ausfällt, muss der Gemeinderat entscheiden, wie das neue Bad genau aussehen soll. Im Fall der Ablehnung müsste sich die kommunale Politik entscheiden, ob das Villinger Hallenbad renoviert oder neu gebaut wird. Der Bau des gemeinsamen Hallenbades ist nur möglich, wenn die Mehrheit - und mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten – dafür stimmen. Mit einem Ergebnis wird am Mittwoch 12.6 gerechnet.

Wie könnte das gemeinsame Hallenbad für Villingen-Schwenningen aussehen? Und was passiert, falls sich keine Mehrheit für den Bürgerentscheid findet?

Gemeindegrundstücke für Windkraft in Vöhringen?

Auch die Menschen in Vöhringen dürfen direkt über die Zukunft in ihrer Gemeinde entscheiden. Bei ihnen lautet die Frage: "Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Vöhringen gemeindeeigene Grundstücke in Waldgebieten der Gemeinde an Windkraftbetreiber verpachtet?“ Laut der Gemeinde könnten bei einer mehrheitlichen Entscheidung für "Ja" gemeindeeigene Waldflächen verpachtet werden. Dort wäre dann der Bau von Windkraftanlagen möglich.

Bei einem "Nein" werden die bisherigen Überlegungen und Gespräche zu einer Windenergieplanung in Vöhringen nicht weitergeführt, so die Gemeinde. In der Informationsbroschüre zum Bürgerentscheid wird aber darauf hingewiesen, dass eventuell auf privaten Flächen und auf den Grundstücken der Nachbargemeinden Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Wie auch in Villingen-Schwenningen gilt der Bürgerentscheid als angenommen, wenn die Mehrheit und mindestens 20% der Wahlberechtigten ihr Kreuz bei "Ja" setzen.

Was bedeutet ein "Ja" oder "Nein" für die Zukunft in Vöhringen. Wie könnte die Umsetzung und der Bau von Windkraftanlagen auf gemeindeeigenen Waldflächen aussehen? Die Infobroschüre der Gemeinde Vöhringen gibt dazu Auskunft.