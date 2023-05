In einer Gemeinschaftsunterbringung in Offenburg (Ortenaukreis) kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Feuer. 80 Feuerwehrleute waren zwischenzeitlich im Einsatz.

In einer Containerwohnanlage für Geflüchtete in Offenburg hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Bewohnerinnen und Bewohner meldeten nach Angaben der Einsatzkräfte und Behörden um halb drei ein Feuer in der Gemeinschaftsunterbringung am Sägeteich. Insgesamt waren 16 Wohneinheiten durch den Brand betroffen. Mittlerweile ist das Feuer durch 80 Feuerwehrleute weitgehend gelöscht, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Nach aktuellen Erkenntnissen keine Verletzten Die Feuerwehrleute konnten die betroffenen Einheiten betreten. Personen wurden nach aktuellen Erkenntnissen nicht verletzt. Ein Großteil der Wohncontainer, der für über 300 Personen ausgelegten Anlage, kann laut den Einsatzkräften weiterhin genutzt werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner der in Mitleidenschaft gezogenen Wohneinheiten wurden vom Landratsamt Ortenaukreis anderweitig untergebracht. Nach ersten Erkentnissen war das Feuer innerhalb der Anlage ausgebrochen, die Ermittlungen zur genauen Ursache übernimmt nun das Polizeirevier Offenburg. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.