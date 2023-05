Feuerwehreinsatz in Stuttgart-West am Montagabend: Ein Sprinter der Polizei hatte Feuer gefangen. Auf der Suche nach möglichen Tätern war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

In Stuttgart hat am Montagabend ein Streifenwagen gebrannt. Das bestätigt die Polizei Stuttgart dem SWR. Eine Anwohnerin alarmierte am späten Abend die Feuerwehr, weil im Hinterhof des Polizeireviers in der Gutenbergstraße ein Sprinter brannte. Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt.

Stuttgart: Polizeisprinter brennt - Möglicherweise Brandstiftung

Nach Polizeiangaben ist Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Unter anderem mit einem Hubschrauber suchte die Polizei nach zwei möglichen Tätern, die in der Nähe des Tatorts gesehen wurden. Laut Polizei blieb die Fahndung bisher erfolglos. Weitere Details, etwa zur Schadenshöhe, sind momentan noch unklar.