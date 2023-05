Wohnungsbrand in Esslingen - Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand am Montag in Esslingen ist eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Sie kam per Hubschrauber in eine Klinik. Eine weitere Person wurden leicht verletzt.

Bei einem Brand in einem zweistöckigen Mehrfamilienhaus in der Zeppelinstraße in Esslingen ist eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Einer der beiden Bewohner, ein 35-Jähriger, wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ein 38-Jähriger, der zum Zeitpunkt des Brandes zu Besuch war, wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei geht von einer sechsstelligen Schadenshöhe aus. Verdacht der schweren Brandstiftung - Kripo ermittelt Die Feuerwehr erreichte mit einem Großaufgebot von 16 Fahrzeugen und 106 Einsatzkräften gegen 9:30 Uhr die Brandstelle. Laut Polizei konnte sie den Brand mit starker Rauchentwicklung rasch unter Kontrolle bringen. Die betroffene Wohnung ist nun unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der schweren Brandstiftung aufgenommen.