Blauzungenkrankheit: Vor allem Betriebe in Südbaden betroffen

In Baden-Württemberg sind aktuell 78 Betriebe von der neuen Variante der Blauzungenkrankheit betroffen. Die meisten davon in Südbaden. Allein dort sind es 59 Betriebe.

Eine neue Variante der sogenannten Blauzungenkrankheit breitet sich im Südwesten immer mehr aus. In Baden-Württemberg sind derzeit 78 Landwirtschaftsbetriebe (Stand 21.08.2024) von der Viruserkrankung betroffen. Südbaden meldet besonders viele Fälle: In 59 Betrieben konnte das Virus bereits nachgewiesen werden. Darunter sind laut Regierungspräsidium Freiburg vor allem Betriebe, die Schafe und/oder Rinder halten, aber auch eine Alpakahaltung in der Ortenau. Mindestens 19 Schafe starben aufgrund der Viruserkrankung.

Besonders viele Fälle gibt es im Ortenaukreis

Die meisten Ausbrüche gibt es im Ortenaukreis. Dort sind laut Tierseucheninformationssystem TSIS 32 Betriebe von der Viruskrankheit betroffen. Gefolgt vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, wo bislang zehn Fälle bekannt sind. Die Landkreise Schwarzwald-Baar und Emmendingen verzeichnen je sechs Fälle, der Kreis Rottweil vier. Im Landkreis Lörrach ist bislang nur ein Schafhalterbetrieb betroffen.

Stechmücken übertragen Krankheitserreger

Die Blauzungenkrankheit betrifft vor allem Schafe und Rinder. Befallen werden können aber auch Ziegen, Lamas und Alpakas. Bei schweren Verläufen können die Tiere verenden. Übertragen wird die Krankheit durch bestimmte Stechmücken, sogenannte Gnitzen, nicht aber von Tier zu Tier. Daher tritt die Blauzungenkrankheit verstärkt saisonal in der warmen Jahreszeit bei feuchtwarmem Wetter auf. "Die Gnitzen fallen vor allem während der Abend- und Morgendämmerung Tiere im offenen Gelände an", schreibt das Friedrich-Loeffler-Institut.

Was ist die Blauzungenkrankheit? Die Blauzungenkrankheit ist eine virusbedingte Krankheit von Wiederkäuern wie Rinder, Schafe und Ziegen. Krankheitssymptome sind unter anderem Hautveränderungen im Maulbereich, Rückgang der Milchleistung und schlechteres Allgemeinbefinden. Das Virus wird nicht direkt von Tier zu Tier, sondern über kleine, blutsaugende Mücken, sogenannte Gnitzen, übertragen. Daher tritt die Seuche saisonal gehäuft in der warmen Jahreszeit auf.

Gnitzen gerade besonders viel unterwegs

Dass gerade Südbaden und vor allem der Ortenaukreis besonders von der Seuche betroffen sind, könnte damit zusammenhängen, dass es dort momentan besonders viele Gnitzen gibt, erklärt Birte Könnecke, Tierseuchenreferentin des Regierungspräsidiums Freiburg auf Anfrage. Das Leibniz-Instiut für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) erklärt: Wie sehr sich die Gnitzen verbreiten, habe damit zu tun, wie gut die Bedingungen für die Brutstätten der Mücken in der Region sind. Auch das Klima und die Beschaffenheit der Landschaft seien wichtig.

Einzig effektiver Schutz ist die Impfung

Die Blauzungenkrankeit muss dem Veterinäramt gemeldet werden. Viehhaltenden Landwirtschaftsbetrieben wird geraten, ihre Tiere impfen zu lassen. Impfstoffe für die neue Variante der Blauzungenkrankheit sind bereits vorläufig zugelassen, so die Tierseuchenreferentin des Regierungspräsidiums Freiburg, Birte Könnecke. Es fehle jedoch noch eine formelle Zulassung. Es werden aber bereits Tiere damit geimpft.

Impfstoffe gegen neue Variante der Blauzungenkrankheit vorläufig zugelassen

Mit Erfolg: "Die Impfstoffe wirken gut. Der Schutz ist sehr gut", freut sich Könnecke. Das Land Baden-Württemberg und die Tierseuchenkasse unterstützen die Impfungen laut Regierungspräsidium Freiburg finanziell mit Zuschüssen zu den Impfstoffkosten. Für Menschen ist der Virus ungefährlich. "Fleisch und Milchprodukte empfänglicher Tiere können ohne Bedenken verzehrt werden", schreibt das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit.

Blauzungenkrankheit verbreitet sich in ganz Deutschland

Die Blauzungenkrankheit wütet auch in anderen Bundesländern. Laut Tierseucheninformationssystem TSIS gab es in Deutschland im Monat August bislang 3.304 Fälle seit Jahresbeginn, je über 1.000 davon allein in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.