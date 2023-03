Was passiert mit dem Bauzaun auf einem Schulhof in Schönau? Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es keine Einigung in dem Streit. Es deutet alles auf ein Bürgerbegehren hin.

Im Streit um einen Bauzaun im Schulhof des Gymnasiums von Schönau im Schwarzwald wird ein Bürgerentscheid immer wahrscheinlicher. In einer Sitzung des Schönauer Gemeinderates am Montag hat die Bürgerinitiative „Stadtraum statt Gränzzaun“ ihre Absicht bekräftigt, ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Am Tag der Gemeinderatssitzung hatten Schülerinnen und Schüler gegen den Zaun protestiert. Schönaus Bürgermeister Peter Schelshorn (CDU) befürwortet einen solchen Bürgerentscheid, wie er am Dienstag im Gespräch mit dem SWR sagte: Auch die jüngste Gemeinderatssitzung am Montag brachte keine Einigung. Der Gemeinderat will dem Landratsamt Lörrach nun neue Vorschläge vorlegen, wie der Schulhof begrenzt werden kann. Der Bauzaun, der den Schulhof aus Sicherheitsgründen von der Straße trennt, soll möglicherweise durch Blumenkübel oder Sitzbänke ersetzt werden. Straße soll weiterhin nicht gesperrt werden Die Straße neben dem Schulhof will der Gemeinderat aber weiterhin nicht sperren. Die Schülersprecher und die Schulleitung des Gymnasiums sind darüber tief enttäuscht, wie Direktor Jörg Rudolf im SWR-Interview sagte. Dass es zu einem Bürgerentscheid über den Bauzaun kommt, gilt als fast sicher, weil dafür weniger als 200 Unterschriften erforderlich sind.