Basel will Eurovision Song Contest 2025 ausrichten

„Crossing Borders“, Grenzen überwinden, lautet das Motto von Basels Bewerbung zur Ausrichtung des Eurovision Song Contests. Damit will die Schweizer Grenzstadt gegenüber Mitbewerbern wie Zürich punkten. Der weltgrößte Musikanlass soll laut Bewerbung in der St. Jakobshalle über die Bühne gehen, im Basler Fussballstadion, dem St. Jakob Park, soll Platz für 20.000 weitere Fans sein. Geplant ist ein Begleitprogramm mit Public Viewing auch am Rheinufer und ein „Eurovision Boulevard“ zwischen dem Badischen Bahnhof und dem Bahnhof SBB. Im Bewerbungsvideo tritt auch Lörrachs OB Jörg Lutz auf. Er sagt: „Aus dem Dreiländereck machen wir beim Eurovision Song Contest das 40-Länder-Eck.“ Zu den geplanten Kosten machte die Basler Regierung keine Angaben.