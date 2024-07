per Mail teilen

Unter dem Motto "Von Amerika bis Australien" lädt das diesjährige Basel Tattoo ab Freitag in die Kaserne Basel ein. Auf der Bühne stehen Militär-Bands und YouTube-Stars.

Die Militärmusik-Show Basel Tattoo 2024 feiert am Freitagabend Premiere in der Kaserne Basel. Das diesjährige Motto der Show lautet "Von Amerika bis Australien" und soll die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Reise um die Welt mitnehmen. Zentral für die Show sind wie immer die uniformierten Militär-Bands. Aber auch YouTube-Stars stehen dieses Jahr auf die Bühne.

YouTube-Stars bei der Basel Tattoo 2024

Bei den YouTube-Stars handelt es sich um 68 jugendliche Sängerinnen und Sänger aus den USA. Gemeinsam bilden sie den One Voice Children's Choir. Ihr meistgeklicktes Video auf YouTube haben 245 Millionen Menschen gesehen. Bekannt wurde der Chor durch eine Talent-Show im amerikanischen Fernsehen.

Der Jugend-Chor One Voice Children's Choir ist bereits im Weißen Haus aufgetreten. Ihre Videos auf den Sozialen Netzwerken haben über eine Milliarde Aufrufe. Nun singen sie zum ersten Mal an der Basel Tattoo. SWR

Amerikanische Militär-Band marschiert sonst nur für den neuen Präsidenten

Zentral für das Basel Tattoo sind wie immer zahlreiche Militär-Bands aus aller Welt. Denn Tattoo ist das englische Wort für Zapfenstreich. Ein besonderes Highlight unter den Militär-Bands soll der Auftritt der United States Army Field Band werden. Sie gilt als musikalische Botschafterin der amerikanischen Armee und spielt über 400 Konzerte im Jahr.

Basel Tattoo auch für Bands was Besonderes

Das Basel Tattoo ist dennoch etwas ganz Besonderes für die Musikerinnen und Musiker der Militär-Band, denn in der Show werden sie marschieren. Das tun sie sonst nur, wenn ein neuer Präsident gewählt wurde.

Wenn Präsidenten der USA ihr Amt antreten oder andere feierliche Zeremonien stattfinden, stehen sie auf der Bühne: Die United States Army Field Band. Die Band besteht seit 1946, in diesem Jahr sind die Musikerinnen und Musiker das erste Mal in der Schweiz. SWR

Sechs Musiker und ein langes Fahrrad: Das Big Bike Orchestra ist Teil der Basel Tattoo 2024

Die United States Army Field Band und der One Voice Children's Choir sind nur zwei Beispiele von vielen, wie in der Show immer wieder eine Brücke von moderner zu traditioneller Musik geschlagen werden soll.

Insgesamt 21 Gruppen sind am Basel Tattoo 2024 beteiligt, darunter viele Militär-Bands, aber auch Chöre, Tanzgruppen und Besonderheiten, wie das Big Bike Orchestra. Die sechsköpfige Band macht Musik, während sie auf einem sehr langen Fahrrad fährt. Sogar ein sperriger Kontrabass findet Platz auf dem Zweirad.

1.000 Menschen aus fünf Kontinenten am Basel Tattoo 2024

Die Gruppen, die am diesjährigen Basel Tattoo teilnehmen, kommen aus Polen, der Türkei, Schottland, Singapur, Australien und vielen weiteren Ländern. Insgesamt stehen 1.000 Menschen aus fünf Kontinenten auf der Bühne. Zu sehen gibt es Blechblasinstrumente, Trommeln, jede Menge Dudelsäcke und ein Didgeridoo. Unter dem Motto "Von Amerika bis Australien" soll die Show die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine musikalische Reise um die Welt mitnehmen.

Noch sind die Zuschauerränge wie leergefegt - doch in den nächsten Tagen könnten hier rund 8.000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Show das Basel Tattoo 2024 verfolgen. SWR

Pro Vorstellung gibt es knapp 8.000 Plätze in der Arena in der Kaserne Basel. Auf die Premiere am Freitagabend folgen bis zum 27. Juli zehn weitere Vorführungen.

Zusätzliches Programm: Parade und Kindertag des Basel Tattoo

Außerdem gibt es an den Samstagen zwei zusätzliche Events. Am 20. Juli zieht eine Parade durch die Basler Innenstadt. Neben den Gruppen, die Teil der Basel Tattoo Show sind, kommen 40 weitere Bands aus der Schweiz und dem Ausland zu der Parade dazu. Darunter auch eine Band aus Südbaden.

Die Vorbereitungen für das Basel Tattoo 2024 stecken in den letzten Zügen. Heute Abend werden Tausende Schaulustige durch diesen Eingang in die Kaserne Basel strömen. SWR

Am 27. Juli, dem letzten Veranstaltungstag, findet mittags der Basel Tattoo Kindertag in der Kaserne Basel statt. Hier können Kinder unter anderem Fotos machen, tanzen und selbst Instrumente ausprobieren.