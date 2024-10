Vorerst kein Zugverkehr über die Waldshuter Rheinbrücke

Die Eisenbahnbrücke über den Rhein bei Waldshut soll noch bis zum Frühsommer gesperrt bleiben. Die 160 Jahre alte Brücke wird seit April 2023 saniert.

Ursprünglich sollte die Sanierung der historischen Eisenbahnbrücke bei Waldshut ein halbes Jahr dauern. Inzwischen ist von mindestens zwei Jahren die Rede. Das haben die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), die bei dem Projekt federführend sind, dem Waldshuter Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner (CDU) mitgeteilt. Laut Schreiner sollen die Bauarbeiten bis zum Frühsommer 2025 dauern. Der genaue Zeitplan hänge auch von der Witterung ab.

Asbest im Lack der Brücke

Grund sind Asbestfunde in der Farbe, mit der die historische Metallkonstruktion der Brücke lackiert wurde. Es habe lange dauert, überhaupt ein Verfahren zu finden, wie der Asbest abgetragen werden kann, ohne die Arbeiter zu gefährden, so die Bauleitung. Was das für die Kosten bedeutet, ist laut SBB derzeit noch nicht absehbar. Ursprünglich war von Kosten in Höhe von 17 Millionen Franken die Rede. Inzwischen dürfte sich diese Summe deutlich erhöht haben.

Große Mengen von Asbest im Lack der Brücke sorgen für unwartete Schwierigkeiten bei der Sanierung der Brücke. SWR Andreas Waetzel

Zwei Jahre Schienenersatz für Pendler und Touristen

Alleine die Kosten für den Ersatzbusverkehr gehen in die Millionen. Seit eineinhalb Jahren ist der Zugverkehr über den Rhein zwischen Waldshut und Koblenz (Kanton Aargau) bereits unterbrochen. Seither müssen Pendler, Reisende und Einkaufstouristen für ihre Fahrt über den Rhein auf Busse umsteigen. Der Schienenersatzverkehr läuft aus Sicht der Verantwortlichen gut, obwohl die Straßenbrücke als Nadelöhr gilt und chronisch verstopft ist.

