Dorothea Dörner arbeitet als multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Freiburg, vor allem im Bereich Fernsehen.

Dorothea Dörner arbeitet als Fernsehredakteurin für öffentlich-rechtliche Programme, unter anderem für das ZDF. Im SWR Studio Freiburg arbeite sie als multimediale Redakteurin, vor allem im Bereich Fernsehen. Am liebsten ist sie draußen unterwegs - egal bei welchen Wetter. Ihr liegen Menschen, ihre Freuden und Sorgen am Herzen, genauso wie aktuelle Nachrichten. Sie bezeichnet sich selbst als "Newsjunky". So mag sie auch im Urlaub nicht auf ihre diversen Nachrichten-Apps auf ihrem Handy verzichten.

Vor dem SWR

In Freiburg geboren, aufgewachsen im Markgräflerland, hat sie das Studium nach Berlin und Paris geführt. Nach dem Magister der Medien- und Kulturwissenschaft ging es zum journalistischen Volontariat ins Schwäbische: nach Ludwigsburg, zum privaten Landessender B.TV. Danach zurück nach Freiburg - das war ihr Ziel.