Andrea Worthmann ist Autorin bei SWR Aktuell Südbaden für Fernsehen, Radio und Online. Als selbständige Autorin verfolgt sie darüber hinaus viele weitere, spannende Projekte.

Andrea Worthmann ist multimediale Redakteurin und Reporterin in freier Mitarbeit beim SWR Studio Freiburg und Korrespondentin für das Regionalbüro Waldshut. Sie kam vor mehreren Jahren als Quereinsteigerin zum Journalismus.

Andrea Worthmann blickt gerne dies- und jenseits des Rheins auf Geschichten

Andrea Worthmann schwärmt für die Themen in der Region, wo sie sowohl in der Schweiz als auch in Südbaden mit Land und Leuten gerne in Kontakt kommt und täglich Neues lernt und berichtet. Sie ist außerdem Redakteurin bei einer Schweizer Lokalzeitung. Als Freiberuflerin arbeitet sie gerne mit ihrer Stimme und hat eine Ausbildung als Sprecherin absolviert. Andrea Worthmann bezeichnet sich als Vielleserin und kann an keinem Buchladen vorbeigehen ohne einen Blick hineinzuwerfen. Sie arbeitet derzeit selbst an einem Buchprojekt.