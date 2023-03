Was kommt nach Schule, Studium oder Jobwechsel? Ein Überblick über die Messen in der Region Freiburg und Südbaden im März.

Im Frühjahr nähern sich viele Schülerinnen und Schüler den Abschlussprüfungen. Auf diesen Messen können sich Berufsanfängerinnen und -anfänger über Ausbildungen, Jobangebote und Berufe informieren:

An diesem Donnerstag hat in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) die große Messe "Jobs for Future" begonnen. Über 270 Aussteller geben dort drei Tage lang auf dem Messegelände einen Überblick über verschiedene Berufsfelder und Weiterbildungsangebote. Das Angebot reicht von Ausbildungsplätze über Stellenausschreibungen bis hin zu Studiengängen. Persönliche Beratung und Gespräche seien möglich. Die Messe versteht sich selbst als Treffpunkt für Menschen in allen Phasen des Berufslebens.

Vom 3. bis zum 4. März findet im Kreis Lörrach die Job- und Bildungsmesse CULT statt. Auch die Messe CULT richtet sich an alle, die sich beruflich orientieren möchten. Über 100 Firmen präsentieren sich und ihre Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten auf dem Areal der Regio Messe Lörrach. Zusätzlich gibt es noch einen virtuellen Messerundgang für alle, die die Messe nicht persönlich besuchen, sich aber von zuhause aus informieren wollen.

Eine ganze Woche widmet sich die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Waldshut-Tiengen dem Thema Ausbildung und Beruf. Vom 13. bis 17. März werden in mehreren Workshops und Infoveranstaltungen Tipps für Kennenlern-Gespräche oder Bewerbungsmappen gegeben. Als besondere Veranstaltung wird in der Agentur für Arbeit Waldshut-Tiengen am 16. März ab 13:30 Uhr ein sogenanntes "Azubi-Speed-Dating" angeboten: Vor Ort erhalten Interessierte hier die Möglichkeit sich in Kurzinterviews mit einem Lebenslauf in der Hand direkt mit Arbeitgebern auszutauschen. Eine vollständige Übersicht über das Programm der Agentur für Arbeit findet sich hier.

In Freiburg findet am 18. März die Messe HORIZON statt. Die Messe richtet sich hauptsächlich an Abiturienten und Studierende. HORIZON bietet einen Tag lang eine Berufs- und Studienorientierung zu insgesamt zehn Interessensgebieten. Informiert wird unter anderem über soziale Berufe, Berufe im öffentlichen Dienst, Medienberufe oder Ingenieurswissenschaften. Neben der Uni Freiburg ist unter anderem die Bundespolizei, die Caritas und die Haufe Group anwesend.