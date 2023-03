Freiburg-Marathon 2023: Tausende trotzen dem Wetter

Beim 18. Freiburg-Marathon haben sich am Sonntag über 13.000 Läuferinnen und Läufer durch Wind und Wetter gekämpft. Gewonnen haben die Favoriten.

Wind, Regen, Sonne: Das Wetter in Freiburg bot alles auf, um den Läuferinnen und Läufern die insgesamt 42,195 Kilometer beim Freiburg-Marathon vor allem zu Beginn so schwer wie möglich zu machen. Später beruhigte sich das Wetter und Anja Röttinger aus Freiburg (Zeit: 2:47:50) und Felix Köhler aus Bad Säckingen im Kreis Waldshut (Zeit: 2:25:11) kamen bei strahlendem Sonnenschein als jeweils Erste bei den Frauen und den Männern ins Ziel. Am späten Nachmittag zog ein Gewitter mit Hagel über Freiburg hinweg, was es den letzten Verbliebenen auf der Strecke nochmals sehr unangenehm gemacht haben dürfte.

Buntes Rahmenprogramm

Entlang der Strecke sorgten bis zu 40 Bands für gute Stimmung. Zahlreiche Menschen feuerten die Läuferinnen und Läufer an. Vor allem, nachdem das Wetter sich besserte, füllte es sich am Straßenrand. Da der Streckenverlauf mit Start und Ziel an der Neuen Messe durch die ganze Stadt führte, waren viele Straßenbahn- und Buslinien eingeschränkt. Auch die Radwege FR1 und FR2 waren zeitweise gesperrt. Das Lauf-Event blieb laut Polizei und Deutschem Roten Kreuz ohne größere Vorkommnisse.

Felix Köhler aus Bad Säckingen (Kreis Waldshut) gewann den Freiburg-Marathon bei den Männern in 2:25:11 Stunden. SWR Sebastian Bargon

Deutsche Halbmarathon-Meisterschaft

Wie jedes Jahr konnte auch 2023 zwischen verschiedenen Distanzen gewählt werden. Neben dem klassischen Marathon (42,195 Kilometer), gab es auch eine Marathon-Staffel für Vierer-Teams, einen Halbmarathon (21,097 Kilometer), einen Gesundheitslauf (10 Kilometer), einen Schüler-Lauf (drei Kilometer) und bereits am Samstag schon für Kinder bis zehn Jahre den „Füchsle-Mini-Marathon“ über etwa 400 bis 1000 Meter. Auf der Halbmarathon-Distanz wurde während des Freiburg-Marathons die Deutsche Meisterschaft 2023 ausgetragen. Bei den Frauen siegte Miriam Dattke aus Regensburg. Bei den Männern gewann Europameister Richard Ringer aus Rehlingen im Saarland. Filmon Teklebrhan aus Freiburg kam als Dritter ins Ziel.