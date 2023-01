Festnahmen nach Ausschreitungen in Freiburger Erstaufnahmeeinrichtung

Menschen, die mit Gegenständen aufeinander einschlagen, Verletzte, bedrohte Mitarbeiter - davon berichtet die Polizei nach fünf Einsätzen in der Freiburger Erstaufnahmeeinrichtung.

Wegen schwerer Ausschreitungen hat es in der Freiburger Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) mehrere Polizeieinsätze gegeben. Acht Menschen wurden bei den Vorfällen verletzt, wie die Beamten mitteilten. Neun Verdächtige seien vorläufig festgenommen und in Gewahrsam genommen worden. Insgesamt seien die Polizisten zwischen Sonntagabend und Montagvormittag fünfmal zu der Einrichtung für Geflüchtete ausgerückt.

Verletzte kamen in Krankenhäuser

Am Sonntagabend waren demnach rund 40 Menschen mehrfach mit Gegenständen und Messern aufeinander losgegangen. Sieben Menschen erlitten den Angaben zufolge Schnitt- und Schlagverletzungen, eine Person verletzte sich am Kopf. Drei Menschen wurden in Gewahrsam genommen - gegen sie werde nun unter anderem wegen Landfriedensbruchs ermittelt, hieß es. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Nach Angaben der Polizei waren Gruppen verschiedener Nationalitäten aneinander geraten. Es habe sich um Menschen aus Nordafrika und eine Gruppe afghanischer und syrischer Staatsangehöriger gehandelt.

Mitarbeiter fühlten sich bedroht

Am Montagmorgen lösten dann zwei Heimbewohner mit Brandmeldern einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Die laut Polizei betrunkenen Männer waren demnach mit einem Messer bewaffnet und wehrten sich gegen ihre vorläufige Festnahme.

Schließlich gab es einen weiteren Einsatz, weil Mitarbeiter der LEA bedroht worden seien und die Polizei alarmiert hätten. Vier weitere Verdächtige wurden in Gewahrsam genommen. Polizeibeamte seien bei den Einsätzen nicht verletzt worden, sagte ein Sprecher. Von den Verletzten werde inzwischen niemand mehr im Krankenhaus behandelt.

Regierungspräsidium: Vorfälle nicht hinnehmbar

Die Polizei habe ihre Präsenz auf dem Gelände der LEA erhöht, da solche Situationen vom Sicherheitspersonal allein nicht bewältigt werden könnten, teilte das zuständige Regierungspräsidium Freiburg der Deutschen Presse-Agentur mit. Solche Vorkommnisse seien nicht hinnehmbar. Die Sicherheit der übrigen Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Personals müsse gewährleistet sein. Noch in dieser Woche will die Behörde daher mit Polizei und Staatsanwaltschaft ein Krisengespräch führen.