Wenn am Sonntag die Lichter ausgehen, ist das kein Stromausfall, sondern die Aktion "Lichtblicke im Hochschwarzwald". Zwei Stunden ohne Strom - für mehr Ruhe und Besinnlichkeit.

Der Hochschwarzwald könnte heute am Sonntagabend seinem Namen alle Ehre machen. In den Tälern und auf den Höhen könnte es tatsächlich stockduster werden. Denn mehrere Gemeinden beteiligen sich an der Aktion "Lichtblicke im Hochschwarzwald". Von 18 bis 20 Uhr sollen die elektrischen Lichter erlöschen - eine Gelegenheit, innezuhalten - nach den trubeligen Feiertagen.

Kerzenschein statt Glühbirne

Wenn die elektrischen Lampen ausgehen, schlägt die Stunde der ursprünglichen Lichter: Kerzen anzünden, Fackeln entfachen, Sterne gucken. Zuhause oder gemeinsam mit den Nachbarn an der frischen Luft. Im Grafenhausener Ortsteil Balzhausen (Kreis Waldshut) laden zum Beispiel Schwedenfeuer und Feuerschalen zum Verweilen ein. In St. Märgen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) können sich Spaziergänger mit Laternen und Fackeln zur Rankmühle aufmachen. Die örtlichen Alphornbläser werden auch zu hören sein.

Zeit zum Abschalten

Die Aktion "Lichtblicke im Hochschwarzwald" richtet sich sowohl an Einheimische als auch Touristen. Ziel ist es, Ruhe und Besinnung zu fördern und ein Zeichen für Entschleunigung und Erholung zu setzen.