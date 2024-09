Seit dem vergangenen Samstag wird die 13-jährige Noelle S. aus Umkirch vermisst. Sie wurde zuletzt in Freiburg gesehen. Die Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit dem Wochenende sucht die Polizei nach der 13-jährige Noelle S. aus Umkirch (Breisgau-Hochschwarzwald) bei Freiburg. Sie wurde zuletzt am vergangenen Samstag in Freiburg gesehen, als sie gegen 16:00 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Bissierstraße in eine Straßenbahn einstieg, vermutlich in eine Bahn der Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof.

Seit Samstag, 21.09.2024, 16:00 Uhr, wird die 13-jährige Noelle S. aus Umkirch bei Freiburg vermisst. Das Polizeipräsidium Freiburg bittet um Hinweise. Polizeipräsidium Freiburg Bild in Detailansicht öffnen Die Polizei fahndet öffentlich nach vermisstem Mädchen: Wer hat Noelle S. aus Umkirch bei Freiburg gesehen? Polizeipräsidium Freiburg Bild in Detailansicht öffnen

Noelle S. ist ca. 160 cm groß, sehr schlank und hat dunkelblonde schulterlange Haare. Sie trug ein blaues Nike T-Shirt und eine hellgrauen Jogginghose und hatte vermutlich ihren schwarzen Sportrucksack der Marke Nike dabei. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die ersten wertet sie gerade aus, aber bisher, so ein Polizeisprecher am Montagmorgen, habe sich daraus noch nichts Konkretes ergeben.

Personen, die Hinweise zu der Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Freiburg, Telefon: 0761/882-2880 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.