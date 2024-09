"Die Oberrheinmesse war immer heimat-bezogen, aber auch modern"

Die Offenburger Oberrheinmesse findet ab diesem Wochenende zum 100. Mal statt. Erstmals gab es sie im Jahr 1924. Damals noch unter dem Namen "Herbstmesse". Was Besuchende erwartet.

Es gibt sie schon lange, die Oberrheinmesse in Offenburg (Ortenaukreis). Seit 100 Jahren findet sie einmal jährlich statt, unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg und die Jahre danach. An diesem Samstag geht sie wieder los. Neun Tage lang dauert die Messe. 350 Aussteller präsentieren sich in dieser Zeit auf dem Offenburger Messegelände. Die Themen reichen von Energie, Bauen und Wohnen über Handwerk zu Mode und Gesundheit.

Eine Anzeige für die erste Offenburger Herbstmesse im Jahr 1924. Privat

Die Hälfte der Zeit war Ursula Haß dabei

Stundenlang kann die heute 78-jährige Ursula Haß von der Oberrheinmesse erzählen. Sie erinnert sich noch genau an früher. 1962, als 16-Jährige, hat sie angefangen bei der Messe zu arbeiten. Mit einer Unterbrechung ist sie bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 2011 auch dort geblieben. "Die Messe war immer heimat-bezogen, aber auch modern", sagt Ursula Haß.

Ursula Haß 1965 auf dem Offenburger Messeplatz (links) und heute als 78-jährige (rechts). Privat

Sie erinnert sich an Zeiten, als die Oberrheinmesse noch Herstmesse hieß. Im Volksmund sei sie "Herbschdmess" genannt worden, sagt sie. Als noch mit Plakaten in Südbaden und in Nordbaden für die Messe geworben wurde. Am liebsten spricht sie aber über die 90er Jahre. Damals zählte die Oberrheinmesse bis zu 140.000 Besuchende und war vor allem beliebt wegen ihrer vielen Sonderschauen.

Der damalige Offenburger Oberbürgermeister Eugen End habe sich nach dem Zweiten Weltkrieg für den Neustart der Messe eingesetzt. Persönlich habe er die Aussteller angesprochen und eingeladen, berichtet Ursula Haß.

Im Jahr 1957 wurden bei der Messe in Offenburg Ochsen vorgeführt. Messe Offenburg / Ortenau

Die Landwirtschaft hat immer eine große Rolle gespielt.

Die Herbstmesse war damals in Offenburg noch auf der anderen Seite der Kinzig, auf der sogenannten Kronenwiese. Heute ist dort die Firma Burda. Es gab nur eine Halle, alles andere waren Zelthallen. Das Freigelände war viel größer als heute, erinnert sich Ursula Haß. Die Landwirtschaft habe immer eine große Rolle gespielt, sagt sie.

Das Offenburger Messegelände in den 1960er-Jahren. Oben ist bereits das Burda-Hochhaus zu sehen. Privat

Oberrheinmesse hat verschiedene Themenbereiche

Frank Thieme, der Geschäftsführer der Messe Offenburg-Ortenau GmbH, beschreibt die Oberrheinmesse so: "Sie ist ein Spiegelbild der Wirtschaft in der Region." Zielgruppe seien die Familien. Das diesjährige Motto lautet "erleben, entdecken, einkaufen". Wie in den Jahren zuvor gibt es auch in diesem wieder verschiedene Themenbereiche, Modeschauen, eine Tierhalle, einen Bauernmarkt und das beliebte Riesenrad.

Bunter Festumzug durch Offenburg

Am Sonntag, den 29. September, gibt es zum 100. Geburtstag einen großen Festumzug in Offenburg von der Innenstadt zum Messegelände. Vor allem Trachtengruppen, aber auch Musikvereine und Bürgerwehren sind dabei. Der Umzug beginnt um 11 Uhr.