per Mail teilen

In Villingen-Schwenningen öffnet die Südwest Messe ihre Tore. Eine Woche lang präsentieren rund 500 Aussteller Neues und Bewährtes aus allen Lebensbereichen.

Die Schwerpunkte der Messe in diesem Jahr sind die Themen Energie und Nachhaltigkeit. Neben allerlei Angeboten aus den Bereichen Haushalt, Hausbau, Sanierung und Freizeit gibt es auch interessante und hilfreiche Informationen für den Alltag.

"Echtes Falschgeld"

So beispielsweise von der Deutschen Bundesbank. Diese zeigt an ihrem Stand, den sie sich mit mit der Polizei teilt, "echtes Falschgeld". Dazu gibt es Tipps, wie und woran falsche Geldscheine zu erkennen sind und was im Fall der Fälle zu tun ist.

Die Südwest Messe gilt nach dem "Mannheimer Maimarkt" als die zweitgrößte Verbraucher-Messe in Baden-Württemberg. Rund 66.000 Besucherinnen und Besucher haben die Veranstalter im vergangenen Jahr gezählt.

Südwest Messe 3.-11. Juni 2023, täglich von 9 bis 18 Uhr

Südwest-Messe