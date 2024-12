per Mail teilen

Die Polizei hat ein Auto mit viel zu vielen Insassen angehalten. Die meisten von ihnen waren kleine Kinder, die nicht durch Gurte geschützt waren.

Die Polizei hat in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ein Auto mit zwölf Menschen an Bord aus dem Verkehr gezogen. Darunter waren acht kleine Kinder. Sie seien nicht angeschnallt gewesen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Niemand außer dem 24-jährigen Fahrer und dem Beifahrer sei durch einen Gurt geschützt gewesen. Das Auto sei für insgesamt sieben Personen ausgelegt.

Kontrolle am Flughafen Stuttgart

Die Polizei untersagte dem Fahrer, weiterzufahren. Auf ihn kommt nun ein Bußgeldverfahren zu. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Samstagabend im Bereich der Flughafenstraße.