per Mail teilen

Scheibe zerstört, Chaos im Wartezimmer: Ein Auto ist in Gerlingen in eine Glasscheibe gekracht. Eine Frau wurde leicht verletzt. Der Fahrer hatte wohl Gas- und Bremspedal verwechselt.

Ein 75-Jähriger ist am Donnerstag mit seinem hochmotorisierten Auto durch eine Fensterscheibe in das Wartezimmer einer Praxis in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) gefahren. Das hat die Polizei mitgeteilt. Eine 73-jährige Frau im Wartezimmer sei dabei von Glassplittern leicht verletzt worden. Der Fahrer des 450-PS-Autos blieb unverletzt.

Fahrer hat wohl Bremse und Gas verwechselt

Die Polizei geht momentan davon aus, dass der 75-Jährige Gas- und Bremspedal verwechselt hat. Er habe sein Auto auf dem Parkplatz vor der Praxis abstellen wollen. Die Feuerwehr hat das Auto später wieder aus dem Fenster herausgezogen. Am Auto entstand ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro. Der Schaden an Hausfassade, Fenster und Innenraum der Arztpraxis wurde auf 20.000 Euro geschätzt.