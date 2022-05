Kommen Straftäter nach Winnenden in die Psychiatrie?

Landesweit fehlen Therapieplätze für Straftäter in Haft. In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) wird geprüft, ob und wie im Zentrum für Psychiatrie die Unterbringung von Straftätern möglich ist.

Das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) im Schloss Winnenden beherbergt nach eigenen Angaben derzeit keine Straftäter während ihres Strafvollzugs. Weil es aber im Land zu wenig psychiatrische Therapieplätze für Gefängnisinsassen gibt, wird der Standort Winnenden jetzt geprüft. Wie es von der Stadtverwaltung und dem ZfP heißt, müsste für Straftäter ein Neubau geschaffen werden, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.

Im Schloss Winnenden ist das Zentrum für Psychiatrie untergebracht. Werden dort künftig auch Straftäter therapiert? (Archivbild) dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Bernd Weißbrod

Neubau für suchtkranke Inhaftierte vorgeschlagen

Derzeit wird erwogen, in einem möglichen Neubau des ZfP vor allem suchtkranke Straftäter unterzubringen. Derzeit laufe ein Prüfauftrag, wie sie in Winnenden behandelt werden könnten und wie die Station als Teil des Maßregelvollzugs gesichert werden könnte, hieß es. Straftäter zu behandeln und unterzubringen, ist Teil des gesetzlichen Auftrages der Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg, erläuterte eine Klinik-Sprecherin aus Winnenden am Mittwoch.

Infoveranstaltung am Montag in Winnenden

Die Stadt Winnenden und das ZfP möchten frühzeitig über das Thema informieren, obwohl es noch keine konkreten Planungen gibt. Deshalb sollen Expertinnen und Experten aus dem Klinikum und von der Stadt am Montag (30. Mai) um 19:30 Uhr in der Herrmann-Schwab-Halle in Winnenden Fragen beantworten. Wer nicht persönlich anwesend ist, kann auch schon im Vorfeld Fragen an die Stadt per E-Mail an pressestelle@winnenden.de schicken. Diese sollen dann ebenfalls während der Informationsveranstaltung beantwortet werden.