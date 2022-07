Windböe bringt Scheunendach zum Einsturz

Im Landkreis Ludwigsburg hat eine Windböe am späten Mittwochabend einen Schaden von 60.000 Euro angerichtet. In Steinheim an der Murr deckte sie das Dach einer Scheune ab.

Auf Grund einer Windböe im Laufe des Gewitters am Mittwochabend ist in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) um kurz vor 22:30 Uhr das Dach einer Scheune eingestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Das nebenliegende Wohngebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen, war jedoch vorübergehend evakuiert worden. Die Rettungskräfte waren auch mit der Feuerwehr aus Marbach im Einsatz. In Bönnigheim (ebenfalls Kreis Ludwigsburg) erlitten zwei Personen ein Knalltrauma, weil der Blitz in der Nähe einschlug.

Tiere in Göppingen nach Blitzeinschlag in Schafstall gerettet

In Göppingen schlug der Blitz in einen Schafstall ein. Die Tiere konnten gerettet werden. In Neckarweihingen, einem Stadtteil von Ludwigsburg, hat gegen 21:30 Uhr der Blitz in ein Haus eingeschlagen. Daraufhin ist nach Angaben der Polizei durch einen Kurzschluss in der Elektrik eine Zwischendecke in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den brand schnell löschen. Die Bewohnerin und ihre drei Kinder konnte sich selbständig ins Freie retten.

Insgesamt hat das Unwetter in der vergangenen Nacht in der Region Stuttgart nach Angaben von Polizei und Feuerwehren nur zu geringeren Schäden geführt. Zahlreiche Keller liefen voll, mehrere Bäume stürzten um, ohne jedoch größere Schäden zu verursachen.