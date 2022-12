Weihnachtsfeier Evas Stall: Niemand soll allein sein

Nicht jeder kann sich ein schönes Weihnachtsfest leisten. Im Haus der Diakonie gibt es deshalb umsonst festliches Essen und die Möglichkeit, mit anderen zu feiern.

Die Weihnachtsfeier ist laut der Evangelischen Gesellschaft (eva) inzwischen die größte ihrer Art in Baden-Württemberg. An Heiligabend beginnt die Feier im Haus der Diakonie in der Stuttgarter Büchsenstraße um 16 Uhr, am ersten Weihnachtsfeiertag um 11.30 Uhr. Los geht’s an beiden Tagen mit einem Gottesdienst im Innenhof.

2021 konnte das Angebot wegen der Coronapandemie nur im Freien stattfinden. Dieses Jahr ist im Anschluss an den Gottesdienst wieder ein Weihnachtsessen, Theater und gemeinsames Singen im Haus der Diakonie möglich.

Kostenloses Weihnachtsessen: Der Speiseplan

An Heiligabend stehen ab 16.45 Saitenwürstle mit hausgemachtem Kartoffelsalat, Brötchen und Senf auf dem Speiseplan. Die eva plant, 500 Portionen des kostenlosen Weihnachtsessens anzubieten. Am ersten Weihnachtstag gibt es ab 12.15 Uhr Kalbfleischküchle mit kandierten Maroni, Spätzle mit Steinpilzrahmsauce und zum Nachtisch ein Zwetschgensüppchen. Auch eine vegetarische Version wird angeboten.

Letztes Jahr gab es bei Evas Stall ein Essen zum Mitnehmen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Für viele Menschen mit wenig Geld war 2022 ein schwieriges Jahr. Die hohe Inflation trifft besonders Menschen mit niedrigem Einkommen. Für sie haben die größten Preistreiber – Haushaltsenergie und Lebensmittel – einen deutlich größeren Anteil am Gesamtbudget als für Wohlhabendere.

Familienministerin: Hilfsangebot nutzen

Bundesfamilienministerin Lisa Paus warnte kurz vor Weihnachten, dass sich durch Energiekrise und Inflation auch die Einsamkeit in der Gesellschaft weiter ausbreitet. "Wenn Menschen arm sind, sind sie deutlich stärker von Einsamkeit betroffen“, sagte Paus. Man könne sich zwar soziale Kontakte nicht kaufen. "Aber wenn man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchte, kostet das Geld."

"Ohne Geld ist die Gefahr groß, sich gesellschaftlich zurückzuziehen, bis man sich einsam fühlt."

Paus hat deshalb mit Blick aufs Weihnachtsfest Menschen ermutigt, Hilfsangebote "ohne Scheu" wahrzunehmen. Eines davon ist die Weihnachtsfeier Evas Stall in Stuttgart. Diakonin Birgit Auer ist froh, dass Teile der Feier in diesem Jahr auch wieder drinnen stattfinden können. 2019 – als die Feier das letzte Mal in gewohnter Weise stattfinden konnte – kamen insgesamt rund 1.500 Gäste.

So hat der SWR vergangenes Jahr über Evas Stall berichtet:

Die erste Feier gab es 1945

In diesem Jahr verwöhnen etwa 60 Ehrenamtliche die Gäste. An Heiligabend führt die Gruppe „Dein Theater“ nach dem Essen ein weihnachtliches Stück auf. Am ersten Weihnachtstag sind die Gäste eingeladen, mit dem Singkreis Weihnachtslieder zu singen.

Zum ersten Mal fand die Weihnachtsfeier in Stuttgart 1945 statt. Damals war Stuttgart zerbombt, zahlreiche Menschen hatten ihr Dach über dem Kopf verloren – und an ein festliches Weihnachtsessen oder Geschenke war für viele nicht zu denken.