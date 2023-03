Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten am Stuttgarter Flughafen für Freitag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Auch am Badenairport in Karlsruhe soll gestreikt werden.

Der Warnstreik soll laut ver.di in den frühen Morgenstunden am Freitag beginnen und bis in die Nacht andauern. Aufgerufen dazu sind vor allem Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, die für die Fluggast- und Warenkontrolle zuständig sind sowie die Bodenverkehrsdienste, die die Flugzeuge be- und entladen, betanken, enteisen und Passagiere in Bussen transportieren.

Flughafen Stuttgart: Passagiere sollten nicht zum Flughafen kommen

Bei den Warnstreiks könne es am Freitag zu längeren Wartezeiten und Flugausfällen kommen, so die Gewerkschaft. Der Flughafen Stuttgart teilte mit, dass wegen des Warnstreiks kein regulärer Flugbetrieb möglich sei. Nur Sicherheitslandungen, medizinische und militärische Flüge seien möglich. Geplant waren am Freitag 169 Starts und Landungen. Von dem Warnstreik betroffen sind rund 20.000 Passagiere. Der Flughafen empfahl Passagieren, sich bei der Fluglinie zu informieren und nicht zum Flughafen zu kommen. Am Samstag soll in Stuttgart wieder regulärer Flugbetrieb stattfinden.

Am Freitag, 17.3.2023 sind aufgrund des Streiks den ganzen Tag weder Starts noch Landungen möglich. Passagiere werden gebeten, direkt bei ihrer Airline den Flugstatus zu checken und nicht zum Flughafen zu kommen: https://t.co/JZE88cOaHJ#streik #verdi #flughafenstuttgart pic.twitter.com/EWFEQ4wCHv

Zuletzt hatte ver.di am 17. Februar Beschäftigte am Stuttgarter Flughafen zum Warnstreik aufgerufen. Rund 20.000 Flugpassagiere mussten ihre Reisepläne ändern. Mehr als 160 Flüge fielen aus.

ver.di fordert höhere Entgelte und Zuschläge

ver.di fordert für die Luftsicherheitsbeschäftigten eine höhere Bezahlung für das Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sowie nachts. Für die Beschäftigten, die von den Verhandlungen für den öffentlichen Dienst betroffen sind, fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Gehälter um 10,5 Prozent. Die Mindestforderung seien 500 Euro mehr pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, so ver.di. Betroffen vom Warnstreik sind voraussichtlich die meisten Flughafengesellschaften inklusive der Flughafenfeuerwehren und der eigenen Bodenverkehrsdienstleister.

Auch in Karlsruhe soll gestreikt werden

Auch am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden soll am Freitag gestreikt werden. Dort sind die Mitarbeiter der Passagierkontrolle aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Der Geschäftsführer des Flughafens Karlsruhe Uwe Kotzan sagte, dass man versuchen werde, Ausfälle zu vermeiden. Bisher seien noch keine Flugstreichungen bekannt. Passagiere sollten sich bei ihrer Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter informieren und sich auf eventuell längere Wartezeiten einstellen.

In Stuttgart wird laut ver.di bei den Dienstleistern FraSec und Securitas Aviation gestreikt, die in der Luftsicherheit sowie der Fluggast- und Warenkontrolle tätig seien. Auch Beschäftigte der Unternehmen, die Bodenverkehrsdienste erbringen sowie Beschäftigte der Betreibergesellschaft des Flughafens, seien zum Streik aufgerufen, teilte ver.di weiter mit. In Karlsruhe/Baden-Baden werde bei einer Firma gestreikt, die für die Passagierkontrolle zuständig sei.