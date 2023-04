Der Wagenburgtunnel in Stuttgart verbindet die Innenstadt mit dem Osten der Stadt. Am Donnerstag war der vielbefahrene Tunnel mehrere Stunden gesperrt.

Der gut 800 Meter lange Wagenburgtunnel in Stuttgart ist am Donnerstag mehrere Stunden lang voll gesperrt gewesen. Wie die Polizei dem SWR am Donnerstag bestätigte, ist ein Stahlträger verschoben worden. Dieser befindet sich an einem Gerüst über dem Ostportal des Wagenburgtunnels.

Vollsperrung des Wagenburgtunnels: Verkehr wurde umgeleitet

Nach vorläufigen Erkenntnissen war ein überhoher Lastwagen gegen eine Stützkonstruktion gefahren. Diese habe sich dabei verschoben, hieß es bei der Stuttgarter Stadtverwaltung. Das Gerüst sei an den Portalbereichen zur Sicherung der dortigen Tunneldecke angebracht. Im vergangenen Jahr war an beiden Tunnelenden Beton auf die Fahrbahn gebröckelt.

Am Nachmittag konnte der Schaden behoben werden. Zuvor war der Verkehr umgeleitet worden.

Nicht die erste Sperrung in diesem Jahr

Zuletzt war der Wagenburgtunnel Ende Januar gesperrt. Ein Lastwagenfahrer hatte laut Polizei im abendlichen Berufsverkehr die eingeschränkte Höhe nicht beachtet. Der Lkw beschädigte einen Stahlträger. Es kam zu langen Staus. Buslinien mussten umgeleitet werden.