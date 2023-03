Die Wilhelma in Stuttgart ergreift Vorsichtsmaßnahmen, um ihren Bestand gegen das hochansteckende Vogelgrippe-Virus zu schützen. Die Freiflugvoliere wurde vorübergehend geschlossen.

Die Wilhelma ist vorsichtig und hat vorübergehend einige Dinge im Zoo geändert, um ihre Tiere vor Vogelgrippe zu schützen. Nachdem in Stuttgart in diesem Winter erstmals das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen wurde, ist der Zoologisch-Botanische Garten alarmiert.

"Bisher gibt es zum Glück noch keinen Nachweis von Vogelgrippe auf dem Gelände der Wilhelma selbst. Da das Virus aber hochansteckend ist, wollen wir die Infektion unserer Vögel verhindern."

Zum Schutz vor dem Vogelgrippe-Virus wurden die Pinguine an einen für die Besucherinnen und Besucher nicht zugänglichen Ort in der Wilhema gebracht. SWR Isabel Schönfelder

Freiflugvoliere und Amazonienhaus in der Wilhelma geschlossen

Das Spektrum der durchzuführenden Maßnahmen reiche vom Aufstellen von Desinfektionswannen, in denen Pflegerinnen und Pfleger zum Beispiel ihre Schuhe vor dem Betreten eines Geheges reinigen müssen, bis hin zum Umsetzen der Vögel hinter die Kulissen, so die Wilhelma in einer Erklärung. Um den Kontakt zwischen Tieren und Gästen zu vermeiden, sind das Amazonienhaus und die Freiflugvoliere vorübergehend geschlossen. Alle anderen Tieranlagen und Schauhäuser, so zum Beispiel die aktuelle Kamelienschau in der historischen Gewächshauszeile sind aber weiterhin geöffnet, teilte der Zoo mit.

Die Wilhelma beherbergt nach eigenen Angaben über 200 Vogelarten mit mehr als 1.100 Individuen. Darunter sehr seltene, teilweise in ihren ursprünglichen Verbreitungsgebieten schon ausgestorbene Arten.