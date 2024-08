Fein und derb zu verbinden ist die Stärke von Sternekoch Vincent Klink. Sterne-Restaurants würden mittlerweile einen sehr bestimmten Edel-Standard vermitteln, dabei gehe es auch anders.

Sternekoch Vincent Kling verbindet in seinem Restaurant in Stuttgart seit Jahrzehnten regionale Küche und Haute Cuisine. Dabei müsse man sich seiner Kundschaft anpassen. Restaurants, die extrem ausgefallene Sachen machen - Schäumchen nur auf einem Baum drapiert - das würde vielleicht in New York funktionieren, aber in Baden-Württemberg gäbe es die Gäste dafür vermutlich nicht. "Die Schwaben haben ein gutes Gefühl dafür, was Show und was echt ist, " sagte Vincent Klink im neuen SWR-Videopodcast "Zur Sache intensiv".

Deshalb wurde der 75 Jahre alte Koch, der unter anderem in einem Nobel-Restaurant in München gelernt hat, mit den Jahren immer rustikaler, ohne dabei Sorge um seinen Michelin-Stern zu haben. Immer mehr Speisen, die zur Sterneküche gezählt würden, habe er weggelassen: Kaviar, Hummer, Gänseleber und Kaninchen - unter anderem auch wegen des Tierschutzes, wie Klink sagt. Nun gebe es eben Rindsroulade oder Bratwurst auf höchstem Niveau. "Es gibt Leute, die kommen nur wegen dem Schweinekotelett von der Autobahn."

Vincent Klink war beim SWR auch Fernsehkoch und steht in seinem Restaurant "Wielandshöhe" in Stuttgart immer noch in der Küche. SWR SWR - SWR/Thorsten Hein

Wenn das Feine perfekt wird, wird es auch emotionslos

In der Sterneküche hat sich laut Klink eine ganz bestimmter Standard entwickelt, was unter edel zu verstehen ist. Das komme daher, dass viele aus Sorge, ihren Stern wieder zu verlieren, die anderen kopieren. Mit diesem Standard würden sie sich aber nur selbst quälen, weil das von Michelin gar nicht so vorgesehen sei. Als Drei-Sterne-Restaurant könnte man auch jederzeit etwas Traditionelles wie Kalbskopf machen: "Man muss dem dann natürlich eine raffinierte Note dazugeben und kann das nicht einfach auf den Teller hauen", erklärt Klink. Selbst das einfache Butterbrot könne in der richtigen Qualität täglich schmecken, genauso wie Spaghetti.

Wenn ich einen Monat lang jeden Tag nur das Gleiche essen dürfte? Dann wären es wahrscheinlich doch Spagetti.

Fein sei ein Restaurant nur, wenn die Kundschaft auch fein sei und nicht, weil es so viel Zauber mache. Klink, der in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) aufgewachsen ist, findet, dass ein Gastwirt auch immer eine lockere Stimmung schaffen sollte, die nicht zu steif ist. Genauso in der Küche: "Wenn man was Feines macht, neigt man dazu, es überfein zu machen. Und dann wird es perfekt, aber es wird kalt - die Emotion nimmt ab." Deshalb sei die Mischung mit etwas Derbem genau das Richtige. Aber Kundschaft, die zu viel Rambazamba wolle, mache den Spitzenkoch-Job natürlich auch nicht leicht.

Klink über Qualität: Spätestens das Aufstoßen zeigt die Wahrheit

Das Derbe und Feine hat sich bei Vincent Klink immer wieder im Leben verwoben: durch die Koch-Laufbahn, weil es der Vater so wollte - und die Liebe zur Küche, die er dann durch seine Frau erst so richtig fand. Oder im Schwäbischen, das, wie Klink findet, nicht nur direkt und derb sein kann, sondern auch feine freundliche Schlupflöcher bietet. Das Derbe hört für Vincent Klink nur beim Knoblauch auf. Den liebe er so gar nicht, außer, wenn alle ihn zusammen essen. Denn spätestens "das Aufstoßen zeigt die Wahrheit", wenn es um die Qualität von Lebensmitteln geht.