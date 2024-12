Der VfB lud am Dienstag zum Weihnachtskonzert in die MHP Arena ein - mit Schlager-Stars, Fußballern und Chorknaben. Am Vierten Advent wird im Stuttgarter Gazi-Stadion gesungen.

In den Stuttgarter Stadien gibt es kurz vor Weihnachten adventliche Musik statt Sport. Los ging es mit dem Weihnachtskonzert: Am Dienstag luden VfB-Fussballer, Schlager-Stars und Fans zum Mitsingen in die MHP Arena in Stuttgart ein. Fußball-Altstar Guido Buchwald las die Weihnachtsgeschichte. "Wir bieten den Zuschauern ein hochkarätiges Konzert für alle Generationen, bei dem sie an sehr vielen Stellen aber auch mitsingen können und sollen", hatten die Produzenten Hermes Eck und Thomas Reiche zuvor versprochen.

Lieder mit Andrea Berg, Vanessa Mai und Hymnus-Chorknaben

Rund 15.000 Besucherinnen und Besucher waren am Dienstagabend der Einladung in die MHP-Arena gefolgt. Ausverkauft war das Konzert im Stadion nicht, bis zu 20.000 Plätze hätte es laut Veranstaltern gegeben. Mit dabei waren unter anderem die Schlager-Stars Andrea Berg und Vanessa Mai sowie The BossHoss und Patricia Kelly. Die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben und die Künstlerinnen und Künstler wurden dabei vom Stuttgarter Christmas BellOrchestra begleitet.

Die Band The BossHoss sangen und rockten beim Weihnachtskonzert des VfB Stuttgart zusammen mit den Hymnus-Chorknaben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Zum Abschluss des Abends kamen alle Künstlerinnen und Künstler nochmal auf die Bühne, sowie einige Fußballspieler des VfB. Eigentlich war gedacht, dass gemeinsam "Oh du fröhliche" angestimmt wird. Doch die Sportler wurden zuerst mit den üblichen VfB-Fangesängen begrüßt. Dann wurde es wieder weihnachtlich und es konnte der Liedklassiker angestimmt werden.

Das Konzert am Dienstag wurde aufgezeichnet und wird am Freitag, 20. Dezember, von 20:15 Uhr an im SWR ausgestrahlt.

Weihnachtssingen: Das ganze Gazi-Stadion ein einziger Chor

Am Sonntag folgt dann im Stuttgarter Gazi-Stadion der Stuttgarter Kickers nochmals Musik statt Fußball. Dort steht Patrick Bopp von der Band Füenf auf der Bühne. Die Veranstalter versprechen ein "unorthodoxes Programm aus Weihnachtsklassikern, Pop-Hits und Kinderliedern für die traditionell zahlreichen jungen Weihnachtsfans und Familien", heißt es in einer Ankündigung.

Der Livestream der Stuttgarter Kickers startet am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr:

Das Weihnachtssingen im Gazi-Stadion gibt es seit 2019. Die musikalische Leitung hat Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke. Die Tickets sind bereits ausverkauft. Die Veranstaltung wird allerdings im Internet per Livestream übertragen. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Stiftung Singen mit Kindern sowie der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg zugute. Die Frau des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), Gerlinde Kretschmann, ist Schirmherrin der Veranstaltung.