Vor dem Landgericht Stuttgart hat ein Prozess gegen einen 29-Jährigen begonnen. Er soll versucht haben, einen anderen Mann zu überfahren. Später war noch eine Waffe mit im Spiel.

Das Landgericht Stuttgart verhandelt zu einem Fall, der sich im Februar 2024 in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) ereignet hat. Der heute 29-jährige Angeklagte soll damals auf einem Supermarktparkplatz mit etwa 30 Kilometern pro Stunde auf einen anderen Mann zugefahren seien, als dieser gerade Einkäufe ins Auto lud. So schilderte der Staatsanwalt den Tathergang in der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft geht von einem privaten Streit zwischen den beiden Männern aus.

Suche mit Drohnen und Spürhunden

Das Opfer wurde zwar zwischen dem Auto des Angeklagten und einem parkenden Wagen eingeklemmt und verletzt, konnte aber flüchten. Der Angeklagte soll ihn daraufhin verfolgt haben, mit einer Schusswaffe auf ihn gezielt und auch den Abzug betätigt haben. Schüsse fielen aber keine. Die Waffe bleibt bis heute verschollen, obwohl die Polizei laut Staatsanwalt mit Drohnen und Spürhunden danach suchte.

Der Angeklagte steht nun unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Ein Urteil wird Mitte September erwartet.