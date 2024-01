Die Schauspielerin und Hörspielsprecherin Ulrike Barthruff ist tot. Bekannt war sie vor allem durch ihre Rolle als Marga Laible in der erfolgreichen SWR-Serie "Laible und Frisch".

Ulrike Barthruff ist tot. Wie ihre Familie jetzt mitteilte, ist die Schauspielerin bereits in der vergangenen Woche nach schwerer Krankheit mit 70 Jahren verstorben. Größere Bekanntheit erlangte sie in mehreren Spielfilmrollen unter anderem im Stuttgarter Tatort und durch die schwäbische Mundart Serie "Laible und Frisch". Die Reihe lief ab 2009 im SWR.

Als "Marga Laible" von der Akademie bis zum Kino

In "Laible und Frisch" spielte Ulrike Barthruff die Rolle der Marga Laible. Diese ist die rechtschaffende Ehefrau eines alteingesessenen schwäbischen Dorfbäckers Walter Laible (Winfried Wagner), der sich gegen Manfred Frisch (Simon Licht), den Chef eines Backwarenimperiums durchsetzen muss.

Es folgten auch ein "Laible und Frisch"-Kinofilm "Do goht dr Doig", eine Koproduktion des SWR und der Schwabenlandfilm GmbH, wie deren Geschäftsführer Frieder Scheiffele berichtet. "'Laible und Frisch' wurde an der Filmakademie Baden-Württemberg entwickelt", erinnert sich Scheiffele, selbst Akademie-Absolvent. "Ulrike wirkte bereits in der Probefolge der Studierenden mit."

Schauspielerin war Konstante für den "Laible und Frisch"-Reihe

Frieder Scheiffele würdigt Ulrike Barthruff als hervorragende Schauspielerin: "Sie spielte Marga Laible von der noch eher zurückhaltenden Ehefrau in der Serie bis hin zur starken Heldin im Kinofilm." Die Schauspielerin sei eine verlässliche und beliebte Konstante für den "Laible und Frisch"-Kosmos gewesen. "Wir sind tief traurig über den Verlust dieser wunderbaren Künstlerin, Kollegin und Freundin", sagt Scheiffele.

Ulrike Barthruff (links) spielte die Rolle der Marga Laible auch im Kinofilm "Laible und Frisch - Do goht dr Doig". SWR SWR/Schwabenlandfilm GmbH | Daniel Schneider

Geboren in Stuttgart, zum Studium nach Hamburg

Die Schauspielerin und Hörspielsprecherin wurde 1953 in Stuttgart geboren. Ihre Ausbildung zog sie in den Norden. In Hamburg studierte sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Danach folgten Engagements an Theatern in der ganzen Republik. Zuletzt war sie an den Schauspielbühnen Stuttgart zu sehen - etwa als Claire Zachanassian in Friedrich Dürrenmatts "Besuch der alten Dame" und als Amanda Wingfield in "Die Glasmenagerie" von Tennessee Williams.