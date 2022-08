Super Stimmung beim ersten Weindorftreff 2022

Die Ukrainerin Vitaliia Kochurova ist Krankenpflegerin am Klinikum Esslingen - und unterstützt mit ihrem Verein WOLJA am Stuttgarter Hauptbahnhof Geflüchteten. Humor hilft ihr, die Dauer-Belastung durch den Krieg auszuhalten und Energie für ihre ehrenamtliche Arbeit aufzubringen. Außerdem schätzt sie die Unterstützung in Deutschland, das gebe ihr Kraft, so Kochurova.

Lichtgut / Leif Piechowski

