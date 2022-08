Stuttgarter Weindorf dieses Jahr sieben Tage länger

Auf dem 46. Stuttgarter Weindorf gibt es dieses Jahr viele neue Lauben zu entdecken. Neben Kulinarischem und Wein stehen Familien-Nachmittage und Livemusik auf dem Programm.

Mit der 46. Auflage soll das Stuttgarter Weindorf soll wieder aufblühen - und das besonders lange: Von Mittwoch an wird die Innenstadt für 19 Tage, also bis zum 4. September, seine Weinlauben öffnen. Das sind sieben Tage mehr als die Jahre zuvor.

Die vergangenen zwei Male waren Corona-bedingt hingegen eher mäßige Jahre: Das "WIRTtuelle Stuttgarter Weindorf 2020" und das "Stuttgarter Weindorf zu Gast im Städtle 2021" waren Versuche, der Pandemie zu trotzen.

Der SWR lädt zusammen mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten zu "Weindorf-Treff" ein:

Der SWR4 Weindorf-Treff 2022 in Stuttgart

Lauben locken mit Wein, Essen und Zauberei

Nun sind wieder 30 Wirtinnen und Wirte zurück auf dem Weindorf-Areal zwischen Schiller- und Rathausplatz. Einige frühere Lauben werden nicht mehr zu finden sein, sie wurden altersbedingt und wegen fehlender Nachfolge aufgegeben. Dafür rücken nun ein gutes halbes Dutzend junge Wirtinnen und Wirte nach - darunter etwa eine Laube, die neben Wein und Essen mit Zaubershows Gäste anlocken möchte.

Familientage mit Klinik-Clowns

Offiziell eröffnet wird das Weindorf am Mittwochabend von 18:30 Uhr an im Innenhof des Alten Schlosses. An den drei Weindorf-Sonntagen wird es ökumenische Gottesdienste geben, jeweils gefolgt von einem Familiennachmittag (Beginn 13 Uhr). Dort werden auch die Klinik-Clowns der Olgälestiftung auftreten. Die Stiftung wird dieses Jahr von den Wirtinnen und Wirten unterstützt.

Das Stuttgarter Weindorf war in Vor-Corona-Zeiten stets ein Publikumsmagnet. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Silas Stein

Traubenpressen und Livemusik

Am Dienstag, 23. August, um 18 Uhr steigen Gemeiderätinnen und -räte zum traditionellen Traubenpressen in den Zuber auf der Rathaustreppe. Einen Tag später kürt eine Jury die schönste Laube des Stuttgarter Weindorfes. Bei der "Stunde der Vielfalt" am Montag, 29. August, von 18 Uhr an auf der Rathaustreppe soll dann mit Livemusik ein Zeichen für Diversität und Toleranz gesetzt werden. Auftreten werden beispielsweise der Sänger Damiano Maiolini ("The Voice of Germany") und der Ukrainer Lue Bason, der seit kurzem in Stuttgart lebt.