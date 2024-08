In Stuttgart hat ein Fußgänger eine sonderbare Entdeckung gemacht. In einem Gestrüpp lag ein schwer verletzter Mann. Fast einen Tag lang hatte ihn niemand bemerkt und geholfen.

Ein Mann liegt blutend in einem Gebüsch und wird erst einen Tag später entdeckt. Dieser Fall beschäftigt derzeit die Polizei in Stuttgart. Sie sucht Zeugen, die etwas mitbekommen haben.

Der Fußgänger hatte den 31-Jährigen am späten Donnerstagnachmittag im Stadtteil Bad Cannstatt neben einem Fußweg gefunden. Er lag mit schweren Verletzungen in einem Gestrüpp. Wie die Polizei nun mitgeteilt hat, war der Mann wohl am Abend zuvor eine Böschung hinabgestürzt. Hierbei zog er sich wohl die Verletzungen zu. Erst 21 Stunden später wurde er bemerkt.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen in ein Krankenhaus. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizei. Warum er nicht in der Lage war, Hilfe zu rufen, blieb vorerst unklar. Der Auffindeort sei wegen dichten Gestrüpps

unübersichtlich gewesen, hieß es weiter. Um mehr Klarheit in den Vorfall zu bringen, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas bemerkt hat, soll sich beim zuständigen Polizeirevier in Bad Cannstatt melden.