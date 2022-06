Ampel mit Äffle und Pferdle wird am Stuttgarter Hauptbahnhof aufgestellt

Stuttgart bekommt eine Äffle-und-Pferdle-Ampel: In einem Monat soll die Fußgängerampel am Arnulf-Klett-Platz enthüllt werden. Der Weg dorthin war weit und führte über den Landtag.

Das Äffle in rot fordert zum Stehen auf, das Pferdle in grün zum Gehen: Am Arnulf-Klett-Platz beim Stuttgarter Hauptbahnhof soll am 23. Juli eine seit 2017 zäh umkämpfte Leuchte enthüllt werden.

Als erste sollen der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) den Fußgängerüberweg mit Äffle-und-Pferdle-Ampel überqueren. Das teilten die Initiatoren der Ampel vom "Pferdle & Äffle Club" mit - übertitelt mit dem Ausruf: "Juhule! Wir bekommen (endlich) unsree Ambl...!"

Äffle und Pferdle sind große Sympathieträger in Stuttgart und auch darüber hinaus im Schwäbischen. SWR

Ringen um die Ampel mit Äffle und Pferdle seit 2017

Seit 2017 hatte man in der Landeshauptstadt um die Ampel - Amtmann und -frau sprechen von einer "Lichtzeichenanlage" - gestritten. Derweil andernorts in der Republik längst Mainzelmännchen, Bremer Stadtmusikanten, Augsburger Kasperle oder andere lokale Sympathieträger in rot und grün über die Straße leuchten, brauchte es in Stuttgart erst 2019 ein salomonisches Urteil des Landtags-Petitionsausschusses, um das schwäbisch-tierische Duo erleuchten zu lassen. Dass es dann noch bis 2022 bis zur Realisierung brauchte, sei Corona geschuldet, so die Initiatoren.

Nicht nur in rot und grün, sondern auch auf dem "Anforderungstaster" sind Äffle und Pferdle künftig in Stuttgart zu sehen. Hier ein Foto aus Ulm. SWR Petra Volz

Leuchten mit schwäbischen Kultfiguren stehen neben normaler Ampel

Installiert wird nun eine Doppelampel, also die Fußgänger-Ampel mit den zwei schwäbischen Zeichentrickfiguren, neben einer normalen Ampel, die parallelgeschaltet werden. Auch den Anforderungstaster soll dann ein Äffle-und-Pferdle-Motiv zieren. Die offizielle Enthüllung der Ampel findet im Rahmen des Aktionstags "Stuttgart Street Art" der City-Initiative Stuttgart (CIS) statt. Die Politiker werden dann zwei lebensgroße Äffle-und-Pferdle-Figuren begleiten, kündigten die Initiatoren an.