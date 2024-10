Am Mittwoch hat es in der Geflüchtetenunterkunft in Wendlingen-Bodelshofen gebrannt. Jetzt hat die Polizei einen 31-jährigen Bewohner festgenommen.

In Wendlingen (Kreis Esslingen) soll am Mittwochvormittag in einer Geflüchtetenunterkunft ein Streit zwischen zwei Bewohnern eskaliert sein. Nun hat die Polizei einen der Bewohner festgenommen. Der Verdacht: versuchter Mord in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung. Lärmbelästigung soll Tatverdächtigen provoziert haben Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 31-jährige Mann in der Geflüchtetenunterkunft im Stadtteil Bodelshofen mit seinem Zimmernachbarn in Streit geraten. Laut Polizei vermutlich wegen Lärmbelästigung. Die beiden wurden schnell handgreiflich, auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Dabei verletzten sich der 31-Jährige und der 29-Jährige leicht. Vorwurf: Mordversuch mit Benzin Daraufhin soll sich der 31-Jährige einen Benzinkanister geschnappt und dem Kontrahenten gedroht haben, ihn anzuzünden. Er schüttete das Benzin ins Zimmer und in die Richtung des 29-Jährigen, dann entzündete er die Flüssigkeit. Weil der 29-Jährige noch ausweichen konnte, blieb er unverletzt. Andere Bewohner der Unterkunft löschten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Der 31-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt.