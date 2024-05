Nach einem Streit in Esslingen ist ein 42-Jähriger wegen versuchten Totschlags festgenommen worden. Er soll seinen Bekannten mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben.

In Esslingen ist es am späten Freitagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung zweier Männer in einer Arbeiterunterkunft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, befindet sich einer der beiden nun wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Attacke mit spitzem Gegenstand

Der 42-jährige Tatverdächtige soll am Freitag gegen 23 Uhr in einer Arbeiterunterkunft an der Zeppelinstraße in einen Streit mit einem jüngeren Bekannten geraten sein. Beide hatten laut Polizei Alkohol getrunken. Der Streit wurde gewalttätig. Der 42-Jährige soll dann zu einem spitzen Gegenstand gegriffen und seinen Kontrahenten damit schwer verletzt haben. Der Rettungsdienst brachte den 21-Jährigen in eine Klinik, wo er notoperiert werden musste. Er befindet sich laut Polizei außer Lebensgefahr.

Noch am Tatort nahmen Beamte den Angreifer fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Wegen versuchten Totschlags befindet er sich nun in Untersuchungshaft. Wie es zu dem Streit kam, ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.