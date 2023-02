In Stuttgart hat es am Wochenende mindestens zwei Unfälle mit Stadtbahnen gegeben. Außerdem wurde eine Person ins Gleisbett einer Stadtbahn geschubst.

Ein 20-Jähriger ist am Sonntag gegen 18:25 Uhr bei einem Unfall mit einer Stadtbahn in Stuttgart-Ost schwer verletzt worden. Laut Polizei war er offenbar stark alkoholisiert und hatte in der Talstraße eine rote Ampel überquert. Dabei soll er eine in Richtung Hedelfingen fahrende U9 übersehen haben. Die Stadtbahnfahrerin machte eine Vollbremsung, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Stadtbahnunfall am Samstag in Stuttgart-Bad-Cannstatt

Bereits am Samstag war es zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Laut Polizei hatte ein 44-Jähriger im Stadtteil Bad Cannstatt versucht, die Gleise zu überqueren und war dabei von einer Linie U2 erfasst worden. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlerinnen und Ermittler vermuten, dass der Mann betrunken war. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Haltestelle Steinhaldenfeld. Das gelbe Blinklicht, das vor herannahenden Stadtbahnen warnt, war laut Polizei in Betrieb.

Bei versuchtem Drogenkauf in Stadtbahngleis gestoßen

Ein weiterer Vorfall ereignete sich bei der Stadtbahnhaltestelle Rathaus. Dort wurde laut Polizei am Samstagabend ein 38-Jähriger auf die Gleise gestoßen. Er habe zuvor versucht, von fünf Männern Drogen zu kaufen. Doch stattdessen sollen diese ihn angegriffen und aufs Gleisbett gestoßen haben. Als er wieder auf den Bahnsteig gelangen wollte, sei er mehrfach gegen den Kopf getreten worden. Die Männer hätten ihm noch einen vierstelligen Betrag geraubt, bevor sie geflüchtet seien. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.