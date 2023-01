Straßenbahn entgleist zwischen Heidelberg und Leimen

per Mail teilen

Zwischen Heidelberg und Leimen ist am Dienstagmorgen eine Straßenbahn entgleist. Warum die Bahn aus den Gleisen sprang, ist noch völlig unklar. Es gibt Verkehrsbehinderungen.

Nachdem am Dienstagmorgen zwischen Heidelberg und Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) eine Straßenbahn entgleist ist, kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Laut Polizei ist die Straßenbahn gegen 8:20 Uhr aus den Gleisen gerutscht - warum, ist noch nicht geklärt.

Keine Fahrgäste in der Bahn

Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt, Fahrgäste waren keine in der Bahn. Allerdings wurden durch die Entgleisung auch Teile der Bahnanlage beschädigt. Nach Angaben eines Sprechers der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH ist ein Oberleitungsmast abgeknickt. Dieser müsse zunächst entfernt werden, bevor die entgleiste Bahn geborgen werden kann. Dafür müsse ein Schwerlastkran eingesetzt werden.

Straßenbahn zwischen Heidelberg und Leimen entgleist. Verletzt wurde niemand. Priebe/pr-video

Damit dieser aufgestellt werden kann, muss laut Polizei die Karlsruher Straße stadteinwärts komplett, und eine Fahrspur stadtauswärts gesperrt werden. Die Sperrung dauert wahrscheinlich fünf Stunden an. Der Verkehr stadteinwärts wird in Leimen umgeleitet. Es gibt einen Schienenersatzverkehr.

Die Bergungsarbeiten werden mindestens bis in die Abendstunden dauern, so Polizei und rnv. Außerdem müsse noch geprüft werden, ob noch andere Masten beschädigt wurden. Erst dann könne man nach der Ursache suchen, so der Sprecher weiter.