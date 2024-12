Die Polizei hat das Sicherheitskonzept des Stuttgarter Weihnachtsmarkts überprüft. Ein Fachmann aus Leonberg kritisiert die Magdeburger Maßnahmen.

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg haben Veranstalter und Polizei auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt nochmal alle Sicherheitsvorkehrungen überprüft. Das teilte die Veranstaltungsgesellschaft In.Stuttgart am Montag mit. "Wir sind noch mal bis ins kleinste Detail gegangen", sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer von In.Stuttgart. Bis auf einen Zaun, der verschoben wurde, habe die Polizei aber nichts geändert. "Es war schon alles sicher genug", so Kroll.

Veranstalter: "Ausgeklügeltes Pollerkonzept" in Stuttgart

Zwar sei ein Anschlag theoretisch auch in Stuttgart möglich. "Wir haben uns aber abgesichert durch ein ausgeklügeltes Pollerkonzept", sagt Kroll. Autos könnten durch die Poller nicht auf den Weihnachtsmarkt fahren, wie es in Magdeburg passiert ist. In den nächsten Jahren werde das Konzept in Stuttgart teils noch intensiver. "Grundsätzliche Änderungen beim Sicherheitskonzept wird es aber nicht geben", so Kroll.

Kritik aus Leonberg am Magdeburger Sicherheitkonzept

Unterdessen erhebt ein Experte aus der Region Stuttgart Vorwürfe gegen die Veranstalter des Magdeburger Weihnachtsmarkts. "Das, was ich bis jetzt gesehen habe, das hat nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprochen", sagte der Leonberger Sachverständige für Zufahrtsschutz Christian Schneider dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Die Regelung besage, dass alle möglichen Angriffsrouten so geschützt werden müssten, dass eine unautorisierte Einfahrt gar nicht möglich sei. Offensichtlich sei das aber nicht beachtet worden, so Schneider.

Besucherzahl auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt nicht gesunken

Der Anschlag in Magdeburg hat offenbar wiederum nicht dazu geführt, dass am Wochenende weniger Besucher zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt gekommen sind. Viele seien zwar betroffen gewesen, hätten sich einen letzten Besuch auf dem Weihnachtsmarkt aber nicht nehmen lassen, sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer von In.Stuttgart. "Wir konnten feststellen, dass sich die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart sicher fühlen."

Rund 3,5 Millionen Menschen auf Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Wenn der Weihnachtsmarkt am Montagabend seine Pforten schließt, haben ihn laut Veranstalter rund 3,5 Millionen Menschen besucht. Damit sind die Besucherzahlen wieder wie vor Corona. "Wir haben auch von den Händlern nur positives Feedback bekommen", sagt Kroll. In diesem Jahr seien besonders viele Besucher aus dem Ausland gekommen, vor allem aus der Schweiz.