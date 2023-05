Erneut sexuelle Belästigung im Inselbad Untertürkheim

per Mail teilen

Am Pfingstwochenende hat es im Inselbad in Stuttgart-Untertürkheim erneut Fälle von sexueller Belästigung gegeben. Die Polizei nahm mehrere Tatverdächtige fest.

Polizeibeamte haben am Pfingstwochenende im Freibad in Stuttgart-Untertürkheim mehrere Tatverdächtige festgenommen, nachdem sie zuvor Mädchen und Jugendliche unsittlich berührt haben sollen. Dies teilten Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei am Mittwoch mit.

Laut Polizei gab es drei Vorfälle. Der erste soll sich am Sonntagnachmittag ereignet haben. Zwei 18-jährige Frauen befanden sich im Familienbecken, als eine Gruppe junger Männer immer wieder an ihnen vorbeischwamm. Aus der Gruppe heraus sollen ein 13 Jahre alter Tatverdächtiger sowie ein bislang Unbekannter die jungen Frauen am Po berührt haben. Der 13-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die Polizei übergab ihn dann seiner Mutter.

Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Nur kurze Zeit später am späten Sonntagnachmittag sollen sich im Schwimmbecken zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren einer 12-Jährigen genähert haben. Einer der beiden soll das Mädchen im Intimbereich berührt haben. Alarmierte Beamte nahmen beide Tatverdächtige fest. Der 23-Jährige kam am Montag in Untersuchungshaft.

Zum Vorfall am Montag werden noch Zeugen gesucht

Ebenfalls im Familienbecken sollen am Montagnachmittag vier Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren insgesamt vier Mädchen im Alter von 12, 13, 14 und 15 Jahren unsittlich berührt haben. Polizeibeamte nahmen einen Tatverdächtigen im Alter von 29 Jahren vorläufig fest, setzten ihn aber nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Die drei weiteren Tatverdächtigen sind bisher unbekannt. Die Polizei sucht daher Zeuginnen und Zeugen. Sie können sich unter der Telefonnummer 0711-8990 5778 bei der Polizei melden. Zwei weitere der vier mutmaßlichen Täter aus dieser Gruppe von Montagnachmittag sollen kurze, braune Haare haben. Einer hatte am Hals eine auffällige Tätowierung.

Immer wieder Fälle von sexueller Belästigung im Inselbad

In den letzten beiden Jahren hatten sich jeweils ab Saisonbeginn im Mai Fälle sexueller Belästigung im Inselbad in Untertürkheim gehäuft. Bei der Polizei Stuttgart war daraufhin eine Sachbearbeiterin mit den Fällen betraut worden. Außerdem wurde geprüft, ob spezielle polizeiliche Maßnahmen in Absprache mit den Bäderbetrieben getroffen werden können.