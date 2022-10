Zwei Menschen sind bei einem Unfall am Samstagabend auf der A81 bei Böblingen schwer verletzt worden. Zuvor war ein Wohnmobil liegengeblieben.

Eine Panne gegen 21 Uhr war der Auslöser eines schweren Unfalls am Samstag auf der A81. Ein 52-Jähriger war am Samstagabend mit seinem Auto in den zum Stehen gekommenen Wohnwagen gekracht - mit hoher Geschwindigkeit und ungebremst, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die 26-jährige Fahrerin des Wohnmobils hatte die Polizei zuvor über die Panne informiert. Der Unfall passierte demnach kurz vor Eintreffen einer Streife.

Warnblinker konnte Unfall auf A81 nicht verhindern

Das Licht sowie die Warnblinkanlage sollen zum Zeitpunkt des Unfalls eingeschaltet gewesen sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug nach links geschleudert und blieb stark deformiert entgegen der Fahrtrichtung stehen. Das Auto des 52-Jährigen kam nach etwa 200 Metern zum Stehen, wie es hieß.

Die beiden Schwerverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und ihre Fahrzeuge mittels eines Krans geborgen. Die Autobahn war zwischenzeitlich voll gesperrt.