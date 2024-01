Unfall auf A81 bei Pleidelsheim mit drei Verletzten

Auf der A81 bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) hat es am Freitagabend einen schweren Unfall gegeben. Laut Polizei wurden drei Menschen verletzt. Die Autobahn war gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A81 zwischen Pleidelsheim und Mundelsheim (beide Kreis Ludwigsburg) sind am späten Freitagabend drei Menschen verletzt worden, eine Person schwer. Die A81 bei Pleidelsheim in Fahrtrichtung Heilbronn war mehrere Stunden lang gesperrt.

Riskantes Überholmanöver eines 33-Jährigen

Ein 33-jähriger Autofahrer habe am Freitagabend verbotswidrig ein Fahrzeug rechts überholt, so die Polizei am Samstagmorgen. Das hätten Zeugen ausgesagt. Beim Wechseln der Spuren kollidierte er demnach mit einem Autotransporter. Daraufhin verlor der 33-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß laut Polizei gegen die Mittelleitplanke. Durch den Rückprall kollidierte er daraufhin noch mit einem Fahrzeug. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt. Der 30-jährige Beifahrer des Autos wurde aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt. Der 33-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei bermekte bei dem 33-jährigen Alkohlgeruch. Bei dem Unfall wurden Fahrzeugteile auf die Fahrbahn Richtung Stuttgart geschleudert, die laut Polizei beseitigt werden mussten. Für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrstreifen sei die A81 in Fahrtrichtung Heilbronn bis in die Nacht gesperrt worden.