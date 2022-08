Stuttgart 21: Bahn schafft neuen Lebensraum für Juchtenkäfer im Schönbuch

Artenschutz: Baustopps und Mehrkosten

Im Jahr 2010 hatte der BUND gegen das Vorgehen der Bahn bei den Arbeiten für das Großprojekt Stuttgart 21 geklagt. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) stoppte daraufhin die Arbeiten und verlangte unter anderem in der Bauplanung Nachbesserungen beim Artenschutz im Rosensteinpark. Die daraus resultierenden zweieinhalb Jahre Zeitverzögerung beim S21-Bau kosteten die Bahn mehrere Millionen Euro. Auch in anderen Fällen sorgten Fehlplanungen beim Artenschutz zu Mehrkosten und Verzögerungen. So sorgten Eidechsen auf Gleis- und Baubereitstellungsflächen wiederholt für Baubehinderungen.