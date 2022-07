S-Bahnen sollen nach Oberleitungsschaden ab Samstag wieder regulär fahren

Nach dem Oberleitungsschaden am Stuttgarter Hauptbahnhof sollen alle S-Bahnen ab Samstag wieder im regulären Viertelstundentakt fahren. Das hat eine Sprecherin der Deutschen Bahn dem SWR mitgeteilt. Andere Nah- und Fernverbindungen sind aber nach wie vor zum Teil beeinträchtigt. Die Reparaturarbeiten liefen weiter mit Hochdruck. Am vergangenen Samstag war nach ersten Erkenntnissen ein Vogel in eine Oberleitung geflogen und hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Nach SWR-Informationen war die Oberleitung gerissen und an einem Signal hängen geblieben. Dieses ist wiederum nicht geerdet gewesen, wodurch ein starker Stromimpuls weitergeleitet wurde. Infolge des entstandenen Schadens stand der komplette Bahnverkehr in der Stuttgarter Innenstadt über Stunden still.