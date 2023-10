Region Stuttgart: Schülergruppen aus Israel treten Heimreise an

Schülergruppen aus Israel, die derzeit in der Region Stuttgart zu Gast sind, sollen am Donnerstag die Heimreise antreten. Die Jugendlichen dürfen mit den Maschinen fliegen, die im Gegenzug Deutsche aus Israel zurückholen sollen.

Mehrere Gruppen von Gastschülerinnen und -schülern aus der Region Stuttgart sollen am Donnerstagvormittag in ihre israelische Heimat zurückkehren können. Das hat der SWR am Mittwochabend erfahren. Um 11 Uhr soll es für die Schülerinnen und Schüler von Zürich nach Tel Aviv gehen. Sie wollen zurück zu ihren Familien, obgleich nach den schweren Angriffen palästinensischer Gruppen auf das Land die Sicherheitslage in Israel sehr angespannt ist.

Mit Flugzeugen der Lufthansa von Zürich nach Tel Aviv

Unter anderem das Regierungspräsidium Stuttgart und das Landratsamt Ludwigsburg hatten sich beim Auswärtigen Amt dafür eingesetzt, dass die Jugendlichen die Maschinen nutzen dürfen. Diese Flugzeuge der Lufthansa sollen am Donnerstag und Freitag Deutsche zurückholen. Aus Israel wollen unter anderem viele Schulklassen und Jugendgruppen ausreisen.

Gastschüler aus Stuttgart, Bönnigheim und Plochingen können zurück

Die deutschen Gastgeber hatten sich in den vergangenen Tagen sehr für ihre jungen israelischen Gäste engagiert. Nun können etwa die 20 Gastschüler aus Bönnigheim im Kreis Ludwigsburg zu ihren Familien zurückkehren. Auch israelische Jugendliche, die die Max-Eyth-Schule in Stuttgart besucht haben, fliegen nach Israel zurück. Hinzu kommt eine Gruppe von 13 Schülerinnen und Schülern, die zu Gast bei einem Gymnasium in Plochingen (Kreis Esslingen) sind.

Landrat Allgaier: Sorge um Sicherheit auch im Norden von Israel

Der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier (CDU) erklärte am Abend gegenüber dem SWR, dass die Bönnigheimer Schüler sonst am Sonntag mit regulären Linienflügen hätten ausfliegen sollen. Allerdings wäre das eine unsichere Option gewesen, weil nicht klar ist, ob diese Flüge überhaupt stattfinden können. Die Bönnigheimer Schüler kommen aus dem Oberem Galiläa im Norden Israels. Allgaier, der selbst vor ein paar Wochen die Region besucht hatte und Kontakte vor Ort hat, sprach von der Gefahr, dass auch aus dem Libanon israelisches Staatsgebiet angegriffen werden könne. Aktuell spitzt sich die Lage an der Grenze zum Libanon zu.