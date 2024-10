Zwei Männer sollen in Stuttgart randaliert und einem Jugendlichen Geld abgenommen haben. Einem der beiden Männer wurde eine gruselige Clownsmaske zum Verhängnis.

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagabend in einer Stuttgarter Stadtbahn erpresst worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen zwei Männer ihn gegen 20:40 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Dürrlewang mit einem Energy-Drink überschüttet und dann Geld von ihm gefordert haben. Die Polizei spricht von einer geringen Menge Bargeld.

Verdächtiger hatte Maske wie ein Horrorclown

Einer der beiden Tatverdächtigen soll nach der Tat eine "Killerclownsmaske" aufgesetzt haben, also wie aus einem Horrorfilm. Er sei mit dem zweiten Mann an der Stadtbahnhaltestelle Mühlhausen ausgestiegen. Dort nahmen Beamte die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest, weil die beiden Männer vor der Fahrt mit der Stadtbahn schon am Stuttgarter Hauptbahnhof randaliert und andere Fahrgäste belästigt haben sollen. Trotzdem wurden sie wieder auf freien Fuß gelassen - denn die Polizei wusste bei der Festnahme noch nicht, was sie dem 17-Jährigen angetan haben sollen. Er erstattete erst später Anzeige.

Mann ging selbst zur Polizei

Am nächsten Morgen - so berichtet es die Polizei weiter - sei einer der Tatverdächtigen auf der Polizeiwache in der Klett-Passage erschienen. Er habe von den Beamten seine Clownsmaske zurückgefordert. Doch er rechnete offenbar nicht damit, dass bei der Polizei die Anzeige des 17-Jährigen vorlag. Daraufhin sei er festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt worden. Mittlerweile sitzt er den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.

Ob die beiden 39- und 41-jährigen Männer auch für andere Straftaten verantwortlich sind, werde derzeit noch geprüft.