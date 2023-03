Neidlingen: Motorradfahrer stirbt nach Unfall

per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Esslingen gestürzt und gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Ein Motorradfahrer ist am Montag mit seiner Maschine im Landkreis Esslingen gegen die Leitplanke geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 25-Jährige war am Nachmittag auf der L 1200 zwischen Neidlingen und Wiesensteig unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad stürzte und gegen die Leitplanke geschleudert wurde, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch am Unfallort. Die Unfallstelle wurde für mehrere Stunden gesperrt.