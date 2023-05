Vier Männer sollen 2022 in Stuttgart nach einem fingierten Drogengeschäft einen 33-Jährigen auf offener Straße erschossen haben. Der Hauptverdächtige wurde nun ausgeliefert.

Der Hauptverdächtige im Fall eines Mordes im April 2022 in Stuttgart-Bad Cannstatt ist von den französischen Behörden nach Deutschland überstellt worden. Nach ihm war zuvor mit internationalem Haftbefehl gefahndet worden. Wie die Bundespolizeidirektion Frankfurt mitteilt, sitzt der 21-Jährige nun in Deutschland in Haft.

Der junge Mann soll an jenem Nachmittag des Gründonnerstags 2022 zusammen mit drei weiteren Männern in Stuttgart-Bad Cannstatt einen 33-Jährigen mit einem Messer und einer Schusswaffe angegriffen und getötet haben. Vorausgegangen war ein fingiertes Drogen-Geschäft: Statt einem Kilo Kokain hatte das Quartett dem späteren Opfer ein Kilo Würfelzucker eingepackt.

Suche nach den Tätern auch per Hubschrauber

Als der 33-Jährige den Betrug bemerkte und das Geld zurückforderte, soll der Hauptverdächtige auf ihn eingestochen und geschossen haben. Er starb noch am Tatort. Der Fall hatte an dem Tag für viel Aufsehen in Bad Cannstatt gesorgt, weil die Polizeipräsenz hoch war und die flüchtigen Täter auch per Hubschrauber gesucht wurden. Die Polizei fahndete damals mehrere Tage nach den mutmaßlichen Tätern.

Die zwei mutmaßlichen Mittäter des 21-Jährigen müssen sich seit Montag vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 20-Jährigen gemeinschaftlichen Mord und gemeinschaftliche räuberische Erpressung vor.